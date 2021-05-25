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Врач заявил, что яблоки не помогут восполнить дефицит железа

Восполнить нехватку железа с помощью яблок невозможно, поскольку микроэлемент, содержащийся в этих фруктах, не усваивается в организме. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


По словам специалиста, многие овощи и фрукты содержат железо. Но это не значит, что с их помощью можно восполнить дефицит микроэлемента. Дело в том, что железо, находящееся во фруктах, в том числе и в яблоках, не усваивается. Поэтому нужно отдавать предпочтение мясу, поскольку в нем есть достаточное количество микроэлемента, который важен для организма человека.

– В мясе железо содержится в такой форме, при которой вещество легко всасывается. По этой причине именно у веганов развивается железодефицитная анемия, – резюмировал Александр Мясников.

Вместе с тем отмечается, что для восполнения дефицита железа в организме в рацион следует включать красное мясо.

Фото: pixabay.com
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