Восполнить нехватку железа с помощью яблок невозможно, поскольку микроэлемент, содержащийся в этих фруктах, не усваивается в организме. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, многие овощи и фрукты содержат железо. Но это не значит, что с их помощью можно восполнить дефицит микроэлемента. Дело в том, что железо, находящееся во фруктах, в том числе и в яблоках, не усваивается. Поэтому нужно отдавать предпочтение мясу, поскольку в нем есть достаточное количество микроэлемента, который важен для организма человека.
– В мясе железо содержится в такой форме, при которой вещество легко всасывается. По этой причине именно у веганов развивается железодефицитная анемия, – резюмировал Александр Мясников.
Вместе с тем отмечается, что для восполнения дефицита железа в организме в рацион следует включать красное мясо.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
796
Врач заявил, что яблоки не помогут восполнить дефицит железа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter