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  2. Врач заявил, что продуктов для восстановления суставов не существует

Врач заявил, что продуктов для восстановления суставов не существует

Восстановить суставы с помощью определенных продуктов нельзя, их можно только сберечь. Об этом в программе "О самом главном" заявил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


Врач отметил: ошибочно полагать, что, например, киви или холодец может восстановить поврежденные суставы. Продукт не способен достигнуть хряща, поскольку там нет кровеносных сосудов.

– Почему некоторые говорят, что едят, условно говоря, киви и им это помогает? Потому что многие из этих продуктов, которые, как мы думаем, восстанавливают хрящ, обладают обезболивающим действием, – обратил внимание Александр Мясников.

– Восстановить уже ничего нельзя. Чашку разбили – можете ее склеить. А вот суставы восстановить нельзя, их можно только беречь. Хрящ способен восстанавливаться сам, без наших усилий, потому что в организме происходят процессы регенерации, – резюмировал врач.

Фото: pixabay.com
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