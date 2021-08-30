Врач заявил, что коронавирус у беременных может вызвать нарушение развития плода

В эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил, что беременные женщины должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции, поскольку COVID-19 может привести к нарушению развития плода.
По словам врача, препарат "Спутник V" разрешен для вакцинации женщин, вынашивающих плод, после 22-й недели беременности.
Андрей Продеус уточнил, что ученые провели исследования, во время которых изучили влияние прививок от коронавируса на тысячи беременных женщин. Выяснилось, что ни у кого из вакцинированных побочных эффектов от препарата не было.
– Частота выкидышей у невакцинированных составляет примерно 6 процентов, а у привитых – 0,7 процента. Но это не говорит о том, что препарат помогает вынашивать ребенка, просто он не несет вреда малышу. И помните, что беременные находятся в группе риска. У непривитых женщин, перенесших коронавирус, чаще рождаются дети с кистами и недоношенные, – обратил внимание профессор.
– Поэтому делайте прививку либо до зачатия, либо вакцинируйтесь "Спутником V" с 22-й недели беременности, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Вместе с тем Андрей Продеус опроверг миф, согласно которому прививка приводит к бесплодию.
– Вакцинация на снижение фертильности или на бесплодие не влияет, – сказал он.
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