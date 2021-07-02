Некогда итальянский врач Тулио обнаружил, что рак вызывают грибки Candida albicans. В связи с этим для борьбы с болезнью он посоветовал использовать соду. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников назвал данную рекомендацию бесполезной.
– Рак – это сложнейшая генетическая мутация. Патофизиология опухолей неизвестна по сей день, – обратил внимание врач и добавил, что в связи с этим вылечить заболевание с помощью соды невозможно. Вещество в целом бессильно перед любыми проблемами, поскольку кислотно-щелочной баланс тщательно охраняется организмом.
– Обидно, что онкологический больной в это верит. Он во все верит: в гриб чагу, соду, акульи хрящики и плавники. Пациент просто хочет жить, – отметил Александр Мясников.
Врач сообщил, что те, кто внушают надежду на акульи хрящики или иные нетрадиционные "методы", в результате лишают человека нормального лечения, которое дало бы ему еще годы жизни.
Фото: pixabay.com
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Врач высказался о "лечении" онкологических заболеваний содой
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