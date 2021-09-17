Врач связал отечность с развитием сердечной недостаточности

Постоянное отекание ног вне зависимости от температуры может свидетельствовать о развитии трех основных опасных состояний. Одним из них является сердечная недостаточность. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Первое состояние – развитие сердечной недостаточности. Для того чтобы исключить это, необходимо сделать эхокардиографическое исследование. Другой возможной причиной может быть хроническая болезнь почек. Чтобы проверить этот вариант, необходимо сделать общий анализ крови с оценкой количества креатинина. Если его уровень повышен, то это основание для визита к врачу-нефрологу. Специалист оценит, насколько конкретно функция почек снижена, и даст рекомендации по устранению проблемы, – обратил внимание медик.
Третьей причиной отечности ног, по словам Сергея Агапкина, может быть варикозное расширение вен.
– Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей подтвердит либо опровергнет эту вероятность, – резюмировал специалист.
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