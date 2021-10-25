Врач сообщила о редкой патологии, вызываемой коронавирусом

Коронавирусная инфекция в некоторых случаях может поражать гипофиз и надпочечники, сообщила в эфире программы "О самом главном" врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.
– Это более редкая патология, чем, например, нарушение углеводного обмена. Может возникать в результате аутоиммунного поражения этих органов, – предупредила эндокринолог.
Кроме того, поражение гипофиза и надпочечников может быть следствием приема гормонов, глюкокортикоидов, которые в норме вырабатываются в организме каждый день надпочечниками под регуляцией гипофиза.
– При приеме гормонов собственные не вырабатываются. И если пациент длительно получает глюкокортикоиды, в дальнейшем может наступить относительная недостаточность. Это может вызвать общую слабость, пониженное артериальное давление, отсутствие аппетита, боли в суставах, – обратила внимание специалист.
– Поэтому, если вам назначили гормоны, следует внимательно относится к этим симптомам после отмены глюкокортикоидов, – добавила Дарья Ладыгина и отметила, что иногда пациенты сталкиваются с ситуациями, когда необходимо временно продолжить прием гормонов в небольших дозах, чтобы дождаться, пока восстановятся надпочечники.