Врач сообщила о редкой патологии, вызываемой коронавирусом

– предупредила эндокринолог.Кроме того, поражение гипофиза и надпочечников может быть следствием приема гормонов, глюкокортикоидов, которые в норме вырабатываются в организме каждый день надпочечниками под регуляцией гипофиза.– обратила внимание специалист.добавила Дарья Ладыгина и отметила, что иногда пациенты сталкиваются с ситуациями, когда необходимо временно продолжить прием гормонов в небольших дозах, чтобы дождаться, пока восстановятся надпочечники.