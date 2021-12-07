Врач сообщил, какие стоматологические проблемы указывают на недостаток витамина С в организме

Кровоточивость десен может быть признаком нехватки витамина С в организме. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил врач Валерий Андриенко.
Медик объяснил, почему происходит кровоточивость десен при дефиците витамина С.
– Витамин С участвует в синтезе коллагена. Когда этого вещества вырабатывается недостаточно, десна кровоточит и становится рыхлой. Кроме того, сосуды становятся хрупкими, возникает огромное количество других проблем, – обратил внимание Валерий Андриенко.
По словам медика, нехватка витамина С не единственная причина кровоточивости десен. Проблема может возникать из-за неправильного ухода за полостью рта.
– Нужно посещать стоматолога раз в полгода. Врач может сделать профессиональную гигиену, в то время как человек чистит зубы только сверху, поскольку под десну залезть невозможно. Налет, который образуется в полости рта, потом превращается в камень и вызывает кровоточивость. Поэтому, если возникла такая проблема во время чистки зубов или после приема пищи, это повод обратиться к стоматологу, – констатировал Валерий Андриенко.
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