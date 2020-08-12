Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.89
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач скорой помощи: брать детей на несанкционированные акции подло, и в первую очередь по отношению к самим детям

Врач скорой помощи: брать детей на несанкционированные акции подло, и в первую очередь по отношению к самим детям

Провоцировать и вступать в силовое противостояние – антиконструктивно и для общества в целом, и для личного здоровья. Об этом, комментируя порталу sb.by беспорядки в Минске и других городах страны, предупреждает врач скорой помощи из Бобруйска Константин Толстоногов.

Фото из личного архива Константина Толстоногова

– Любой врач поневоле пацифист, потому что любое активное столкновение – это ему дополнительная работа. Пирогов называл войну травматической эпидемией. То есть любые насильственные действия, протестные акции, проявления гражданского столкновения, акции неповиновения можно воспринимать как эпидемическую вспышку со своими пострадавшими. Поэтому мы, врачи, категорически выступаем за исключительно мирное самовыражение, за согласие в обществе. Драться –это просто глупо, это антиконструктивно, причем не только для общества в целом, но и для личного здоровья.

Медик обращает внимание, что даже при всем гуманизме со стороны правоохранительных органов ущерб здоровью в ходе массовых несанкционированных акций может быть существенным. При этом он обращается к рядовым участникам таких акций и их зрителям:

– Хотя бы не берите с собой детей! Когда я вижу на снимках, как родители берут с собой на незаконные массовые мероприятия малышей – это просто ад. Ты можешь отвечать за себя, за свои убеждения и поступки, но не надо брать с собой детей, которые наиболее уязвимы и беззащитны и которые пострадают в случае вспышки насилия или при любом несчастном случае первыми. Уронят их, или толпа двинется и затопчет, или прилетит в него что-то – неважно как. Зачем тянуть на акцию детей, которыми, по сути, просто прикрываешься? Понятно, что в детей ни один нормальный человек целить не будет. Но метнется толпа, случится что-то нештатное – и ребенок пострадает в первую очередь. Брать детей на такие акции – изначально подло, и в первую очередь по отношению к самим детям. Тем более в ситуации, когда организаторы собственных детей вообще вывезли из страны.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Версия для печати
Новости и статьи
NVIDIA может показать видеокарты RTX 3000 уже 1 сентября
В морепродуктах нашли частицы микропластика
Когда стирается грань между мирным протестом и беспорядками?
Заявление КПРФ: события в Беларуси - не спонтанное выражение недовольства, а попытка госпереворота
Третья ночь беспорядков в Беларуси: тысяча задержанных, в том числе 4 координатора акций
В Барановичах совершен наезд на сотрудника милиции, водитель скрылся
Орбитальная обсерватория TESS успешно завершила основную миссию
В Гомеле умер арестованный мужчина, СК проводит проверку
Ипатов: использование информтехнологий началось еще на этапе организации избирательной кампании
Радужный хлеб в виде облака – любители домашней выпечки запустили мировой тренд в TikTok и Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Наша Маша и Волшебный орех
Караник: грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков
МВД: в Минске сбили сотрудника ГАИ
Древние гробницы с более чем 2000-летней историей обнаружены на юго-западе Китая
Военный эксперт: активная цветная революция опередила мирные протесты
Говорцова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне
Минздрав: посты об отказывающих в помощи медиках не соответствуют действительности
"Работаем в штатном режиме". Руководство Минского облпотребсоюза встретилось с коллективом Логойского филиала
Фотофакт. Содержимое сумок участников массовых беспорядков
Начальник цеха ОАО «Гомсельмаш»: своим примером мы призываем трудиться, а не участвовать в беспорядках
Завтра в Несвижском районе откроется экологическая тропа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сбегут? Сбежали
Гродненская милиция проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки
«Что вам надоело в Беларуси? Порядок и чистота в вашей стране?»
Работники УП «МИНСКОБЛГАЗ»: Мы за стабильность и мир
Головченко: ситуация в промышленности абсолютно спокойная
«Может, славы какой-то хотел». Один из организаторов беспорядков рассказал о мотивах. Но делал это за деньги
В минских школах бьют окна и разрушают площадки
Возбуждено десять уголовных дел за повреждение автомобилей ГАИ в Минске
"Нам некогда отвлекаться, мы работаем над уникальными установками и освоением новых рынков": работники холдинга "Планар" не поддерживают призывы останавливать производства
Начальник производства ОАО «Агат – системы управления»: люди спокойно работают, чтобы обеспечить свои семьи
Оружие и взрывные устройства - задержан могилевчанин, собиравшийся на протесты в Минск
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бунт. Бессмысленный и беспощадный
Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
Заявление ОО «Белорусский союз журналистов»
ГВПК обратился к трудовым коллективам, входящим в систему Госкомвоенпрома
«Мы не с теми, кто обещает золотые горы»: рабочие главного конвейера «Гомсельмаша» выразили позицию по поводу событий в стране
Гендиректор холдинга "Планар": чтобы сохранить перспективы для развития, нужно работать
Начальник цеха ОАО «Агат – электромеханический завод»: политике на производстве места нет
Баскетболисты минского клуба «Цмокi» продолжают подготовку к новому сезону
Внимание, фейк!
Сенатор Дьяченко: попытки политических экстремистов дестабилизировать ситуацию в Беларуси возмутительны
Названы продукты для защиты от коронавируса
мнение
Татьяна БИЗЮК
Ресурсы конвертируем в молодые таланты
В Бресте за медпомощью после беспорядков обратилось около 100 человек
Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу
Фотофакт. Пиротехнические изделия, изъятые у участников уличных беспорядков
Авторы
СКАНИРУЙТЕ