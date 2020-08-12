Врач скорой помощи: брать детей на несанкционированные акции подло, и в первую очередь по отношению к самим детям

Фото из личного архива Константина Толстоногова

Медик обращает внимание, что даже при всем гуманизме со стороны правоохранительных органов ущерб здоровью в ходе массовых несанкционированных акций может быть существенным. При этом он обращается к рядовым участникам таких акций и их зрителям: