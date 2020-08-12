Врач скорой помощи: брать детей на несанкционированные акции подло, и в первую очередь по отношению к самим детям

Провоцировать и вступать в силовое противостояние – антиконструктивно и для общества в целом, и для личного здоровья. Об этом, комментируя порталу sb.by беспорядки в Минске и других городах страны, предупреждает врач скорой помощи из Бобруйска Константин Толстоногов.
Фото из личного архива Константина Толстоногова
– Любой врач поневоле пацифист, потому что любое активное столкновение – это ему дополнительная работа. Пирогов называл войну травматической эпидемией. То есть любые насильственные действия, протестные акции, проявления гражданского столкновения, акции неповиновения можно воспринимать как эпидемическую вспышку со своими пострадавшими. Поэтому мы, врачи, категорически выступаем за исключительно мирное самовыражение, за согласие в обществе. Драться –это просто глупо, это антиконструктивно, причем не только для общества в целом, но и для личного здоровья.
Медик обращает внимание, что даже при всем гуманизме со стороны правоохранительных органов ущерб здоровью в ходе массовых несанкционированных акций может быть существенным. При этом он обращается к рядовым участникам таких акций и их зрителям:
– Хотя бы не берите с собой детей! Когда я вижу на снимках, как родители берут с собой на незаконные массовые мероприятия малышей – это просто ад. Ты можешь отвечать за себя, за свои убеждения и поступки, но не надо брать с собой детей, которые наиболее уязвимы и беззащитны и которые пострадают в случае вспышки насилия или при любом несчастном случае первыми. Уронят их, или толпа двинется и затопчет, или прилетит в него что-то – неважно как. Зачем тянуть на акцию детей, которыми, по сути, просто прикрываешься? Понятно, что в детей ни один нормальный человек целить не будет. Но метнется толпа, случится что-то нештатное – и ребенок пострадает в первую очередь. Брать детей на такие акции – изначально подло, и в первую очередь по отношению к самим детям. Тем более в ситуации, когда организаторы собственных детей вообще вывезли из страны.
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Врач скорой помощи: брать детей на несанкционированные акции подло, и в первую очередь по отношению к самим детям
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