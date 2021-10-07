Врач: штамм коронавируса "дельта" очень активен в отношении детей

Дети стали чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции "дельта", передает ТАСС.
Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко на YouTube-канале "Соловьев Live".
– Дельта-штамм оказался очень активным в отношении детей. Это нас тревожит, – отметила она.
Как пояснила Лысенко, во время первой волны COVID-19 дети были переносчиками инфекции, но сильного воздействия вирус на них не оказывал.
– Сейчас дети болеют достаточно тяжело, они сталкиваются с разными последствиями перенесенного коронавируса, – добавила медик.
Главврач также подчеркнула, что во всем мире сейчас лечат коронавирусную инфекцию с помощью этиотропных препаратов. Появился новый подкласс лекарственных средств – противовирусных моноклональных антител, который начали использовать в России.
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