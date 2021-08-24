Врач считает, что вакцинация от COVID-19 противопоказана аллергикам только в одном случае

Людям, страдающим от аллергии, нельзя делать прививку от коронавирусной инфекции, если у них ранее был анафилактический шок на первую дозу. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, после вакцинации у пациента может развиться тяжелая аллергическая реакция. Однако такой ответ иммунной системы может быть вызван любым веществом, в том числе и аспирином. В настоящее время вопрос вакцинации аллергиков тщательно прорабатывается зарубежными специалистами. Они пришли к выводу, что прививка против COVID-19 при бронхиальной астме и аллергии совершенна безопасна.
– Весь мир пришел к следующему выводу: при современной очищенности прививок есть только одно противопоказание для вакцинации – это анафилактический шок на первую дозу, –обратил внимание врач.
В заключение Александр Мясников отметил, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями вакцинация обязательна, поскольку они находятся в зоне риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.