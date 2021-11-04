Врач развеял популярный миф о холестерине

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, почему холестерин важен для организма человека, и предупредил, что его опасность для здоровья преувеличена.
– Холестерин очень важен для нашего организма, ведь он участвует в производстве целого ряда гормонов. Также играет важную роль в образовании желчных кислот, которые участвуют в процессе пищеварения, и входит в состав клеточных мембран, в том числе мышечных, нервных и иммунных клеток. Поэтому утверждение, что холестерин вреден, – это в действительности миф, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые понижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего. В частности, медик посоветовал включать в рацион яблоки, богатые пектином и пищевыми волокнами, отруби, а также рыбий жир и жирную рыбу, где в большом количестве содержатся омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая жирные кислоты.
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