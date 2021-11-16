Врач развеял популярный миф о похудении

Ананас содержит большое количество ферментов, витаминов и антиоксидантов, среди которых выделяется особое вещество – бромелин. Он якобы расщепляет жиры и тем самым помогает сбросить лишние килограммы. Действительно ли это так, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Такое мнение бытовало в 90-е годы, потому что в ананасе был найден фермент, который называется бромелин. На самом деле он не расщепляет жиры, а расщепляет белки. Поэтому очень неплохо мариновать мясо с помощью ананасового сока, но бесполезно пить этот напиток для того, чтобы избавиться от жиров, –обратил внимание Сергей Агапкин.
Вместе с тем ананас является низкокалорийным продуктом. В ста граммах всего 52 калории. Также во фрукте содержатся ценные витамины – почти вся группа витаминов группы В и витамин С в большом количестве. Кроме того, ананас обладает низким гликемическим индексом: не дает резких скачков сахара крови и инсулина.
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