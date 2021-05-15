Многие полагают, что папилломы вызывают онкологию. В программе "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников развеял этот популярный миф и объяснил, по какой причине на самом деле возникает рак кожи.
Специалист отметил, что рак могут вызывать другие опасные признаки, проявляющиеся на коже, но не папилломы.
– Папилломы в рак не перерождаются. Онкология вызывается другими не онкогенными вирусами, – обратил внимание Александр Мясников.
При обнаружении нетипичного образования на коже следует установить, является ли оно папилломой. Врач подчеркнул, что часто ее путают с меланомой, которая может быть необычного цвета. Однако следует помнить, что точно определить характер образования может только специалист.
Фото: pixabay.com
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Врач развеял популярный домысел об онкологии
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