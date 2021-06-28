Проблема образования ожогов на теле как никогда актуальна летом при длительном пребывании на солнце. Люди сталкиваются с покраснением кожи, неприятными болевыми ощущениями и жжением, от которых пытаются избавиться с помощью сметаны или растительного масла. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников назвал такой метод лечения опасным и объяснил, почему нельзя использовать народные средства при ожогах.
– Место ожога не нужно мазать ни сметаной, ни растительным маслом, поскольку это только ухудшает состояние и способствует развитию инфекции, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Александр Мясников посоветовал использовать чистую сухую повязку для небольших ожогов и отметил, что любые такие травмы можно обрабатывать спиртосодержащим раствором.
Фото: pixabay.com
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Врач развеял мифы о способах лечения ожогов
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