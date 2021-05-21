Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал продукты, которые считаются полезными, однако могут, наоборот, принести вред нашему организму.
Фото: pixabay.com
Первым в список «полезных» продуктов вошел гематоген. По словам специалиста, такой батончик содержит в себе только сахар и жир. Врач предположил, что компонент крови и железа был оттуда изъят еще в 1950-х годах.
– Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название "гематоген", – отметил Мясников.
В список продуктов, пользу которых специалист поставил под сомнение, попала и манная каша.
– Из-за того, в ней содержится большое количества крахмала, у человека моментально подскакивает уровень сахара. В качестве менее вредной альтернативы кушайте овсяную или гречневую кашу, – подчеркнул телеведущий.
Телеведущий также обратил внимание на сомнительную пользу апельсинового сока.
– Несмотря на наличие кальция и витамина С, он содержит большую дозу сахара. К тому же в натуральных соках без мякоти нет клетчатки, – объяснил врач, посоветовав просто есть фрукт.
Кроме того, врач рассказал о пользе творога, предупредив, что его не стоит путать с творожными десертами. По словам Мясникова, в таких продуктах содержится много сахара и молочного жира.
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Врач развеял миф о пользе гематогена и манной каши
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