Врач развеял миф о пользе гематогена и манной каши

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Первым в список «полезных» продуктов вошел гематоген. По словам специалиста, такой батончик содержит в себе только сахар и жир. Врач предположил, что компонент крови и железа был оттуда изъят еще в 1950-х годах., – отметил Мясников.В список продуктов, пользу которых специалист поставил под сомнение, попала и манная каша., – подчеркнул телеведущий.Телеведущий также обратил внимание на сомнительную пользу апельсинового сока., – объяснил врач, посоветовав просто есть фрукт.Кроме того, врач рассказал о пользе творога, предупредив, что его не стоит путать с творожными десертами. По словам Мясникова, в таких продуктах содержится много сахара и молочного жира.