Из всех проблем, исследуемых медиками в области здоровья детей, ни одна не была изучена более тщательно, чем вопрос о существовании связи между прививками и аутизмом. В настоящий момент существует проверенный и конкретный ответ на сложившуюся диллему.
В программе "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников рассказал, что о связи аутизма с прививками начали говорить тогда, когда в Великобритании вышла научная публикация. Она гласила, что прививки от кори, краснухи и свинки могут вызвать у детей аутизм.
Со временем данные доводы опровергли. Были проведены многочисленные исследования, которые смогли найти точный ответ на вопрос.
– Сегодня опровергнуты все те работы, в которых якобы говорилось, что прививки могут вызвать аутизм у детей, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Врач развеял миф о связи аутизма с прививками
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