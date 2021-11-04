Врач развенчала мифы о детской вакцинации

Инна Федорова развеяла миф о том, что не стоит прививать ребенка, так как он переносит болезнь легче и выздоравливает быстрее, чем взрослый.подчеркнула специалист.Кандидат медицинских наук также рассказала о распространенных реакциях на прививку:сказала Инна Федорова.Специалист добавила, что одна из причин отказа от прививки – это мифы, однако на сегодняшний день большинство из них уже развенчаны.