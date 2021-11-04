Врач развенчала мифы о детской вакцинации

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Инна Федорова в эфире программы «Наше утро» на «ОНТ» развеяла мифы о детской вакцинации и рассказала, как в Беларуси работают с родителями-антипрививочниками:
- К сожалению, есть родители, которые не принимают вакцинацию, как эффективный способ профилактики инфекционных болезней. Однако если мы не будем прививать детей - они начнут болеть. Это законы эпидемиологии, которые крайне сложно обойти. Коллективный иммунитет дает нам протекцию и защиту на популяционном уровне. Отказываясь от вакцинации, мы встретимся с теми инфекциями, о которых уже забыли. К примеру, в 90-е годы отказ от прививок против дифтерии привел к вспышкам и к эпидемии этого заболевания в странах бывшего Советского Союза. Тогда заболело более 150 тысяч человек, погибло более 5 тысяч.
Инна Федорова развеяла миф о том, что не стоит прививать ребенка, так как он переносит болезнь легче и выздоравливает быстрее, чем взрослый.
- В соответствии с национальным календарем профилактических прививок мы вакцинируем детей от вирусного гепатита В, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и других. Я не вижу в этом списке инфекции, которые у детей протекают легко. Это очень серьезные заболевания, и они непросто так находятся в перечне и графике иммунизации. Не прививать своего ребенка – подвергнуть его риску, - подчеркнула специалист.
Кандидат медицинских наук также рассказала о распространенных реакциях на прививку:
- Все поствакцинальные реакции после введения препарата делятся на три группы: легкие, сильные и серьезные. Хочется обратить внимание, что наличие температурной реакции, болезненности в течении двух-трех дней, недомогания, головная боль – это нормально после вакцинации, работает иммунный ответ и организм реагирует на воздействие антигена. Серьезные побочные реакции встречаются крайне редко.
- Стоит отметить, что с большего граждане прививки принимают, в большинстве случаев охваты составляют более 90%, однако в любом обществе есть определенный процент людей, который отказывается от вакцинации и безусловно с ними нужно работать, - сказала Инна Федорова.
Специалист добавила, что одна из причин отказа от прививки – это мифы, однако на сегодняшний день большинство из них уже развенчаны.
- Необходимо получать информацию из уст специалиста. У нас в стране есть многоуровневая работа с отказчиками [от прививок], начиная от участкового педиатра и заканчивая иммунологической комиссией. По опыту своей работы с населением по повышению к приверженности вакцинации от коронавирусной инфекции я вижу эффект. Когда разговариваешь с людьми и даешь грамотные ответы на сложные вопросы, люди понимают и есть осознание, что нужно сделать прививку. Потом тебе говорят спасибо, - отметила Инна Федорова.