Употребление козьего молока очень полезно для малышей и более безопасно, чем коровье. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская, которая также перечислила главные полезные свойства продукта.
– Козье молоко – это ценнейший продукт, поскольку по своему составу приближается к грудному. В нем содержатся незаменимые жирные кислоты, белки, витамины и микроэлементы. Козье молоко лучше усваивается, а также благотворно влияет на рост, развитие ребенка и перистальтику кишечника. Также продукт реже вызывает аллергию, о чем знают многие мамы и папы. В нем выше содержание витаминов А и С, чем в коровьем молоке. Кроме того, в продукте содержится больше железа. Также жир козьего молока лучше усваивается, – рассказала врач.
По словам Светланы Якубовской, знакомить ребенка с продуктами на основе козьего молока нужно с каш, особенно это важно для детей с невысокой массой тела. С 4 месяцев малыша можно кормить гречневой и рисовой, с 5 месяцев – овсяной и кукурузной, с 6 месяцев – кашей из пяти злаков.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказала все о пользе козьего молока для детей
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