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Врач рассказала, в каких случаях у ребенка до года может появиться аппендицит

У ребенка до года, как и у детей более старшего возраста, может появиться аппендицит. В группе риска находятся малыши старше двух-трех месяцев. Об этом на своем YouTube-канале рассказала педиатр Юлия Ступакова.


Причин, по которым происходит воспаление аппендикса, несколько. Врач перечислила основные:

– Неправильное или раннее введение прикорма, незрелость желудочно-кишечного тракта и ферментативной системы, кормление ребенка соленой и копченой пищей, частая смена смеси. Иногда я слышу, что родители 3 раза за неделю меняют смесь малышу, подбирая какую-то одну, которая окажет положительное влияние на ЖКТ и устранит определенные проблемы. Однако это неправильно и даже опасно для здоровья ребенка. Следующая причина – задержка стула из-за неправильного питания. Таким образом, причин, по которым может развиться аппендицит у ребенка до года, достаточно много.

По словам специалиста, симптомы воспаления аппендикса у малыша схожи с симптомами кишечной инфекции:

– У ребенка повышается температура до 38, иногда этот субфебрильная температура 37 с чем-то, также возникают рвота и понос.

Первым делом при обнаружении подобной симптоматики необходимо обратиться к врачу, считает Юлия Ступакова:

– Все дети в возрасте до 3 лет, у которых есть данные признаки, обязательно должны быть осмотрены хирургом. Иногда этот специалист тоже не сразу может понять истинную причину, поэтому оставляет детей на два-три дня под наблюдением в хирургическом стационаре. Если у ребенка все-таки подтверждается аппендицит во время нахождения в стационаре, ему сразу же оказывается экстренная помощь. Но если малыши наблюдаются дома и лечатся как при кишечной инфекции, это может закончиться очень плачевно, потому что симптомы осложнений аппендицита проявляются очень быстро.

Педиатр отметила, что запущенный аппендицит может привести к перитониту или абсцессу перфорации. Причем все это может появиться уже к третьему-четвертому дню заболевания.

– Вы должны помнить, что у деток после двух-трех месяцев точно так же как у любого более взрослого ребенка может случиться аппендицит. При симптомах кишечной инфекцией необходимо дополнительно проконсультироваться с хирургом, чтобы исключить острую патологию живота, только потом спокойно отправляться домой для домашнего лечения.

Фото: pixabay.com
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