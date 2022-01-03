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  2. Врач рассказала, у кого есть риск инсульта в молодости

Врач рассказала, у кого есть риск инсульта в молодости

Нарушение мозгового кровообращения может произойти не только у пожилых – в группе риска есть и молодежь, страдающая рядом заболеваний. Подробности рассказала врач-невролог Татьяна Маневич, слова которой передает РИА Новости.


По словам специалиста, «в группу риска попадают молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабете и других хронических заболеваниях».

Врач напомнила признаки начинающегося инсульта – это сильная головная боль, нарушение мышления и речи, появившаяся слабость и неловкость в руках и ногах. Татьяна Маневич подчеркнула, что при проявлении первых симптомов инсульта у пациента есть четыре часа, чтобы обратиться за медицинской помощью и начать лечение. Если успеть вовремя, можно успеть спасти мозг от серьезных повреждений.

Фото: pixabay.com
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