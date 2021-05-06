Врач рассказала, признаком каких заболеваний может быть долгий сон

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева считает, что если человек спит больше восьми часов на протяжении долгого времени, это может указывать на некоторые проблемы в организме, сообщает РИА Новости.
Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов, которых здоровому человеку должно хватать для восстановления сил. Насторожиться следует, если человек изо дня в день спит гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать и не чувствует себя отдохнувшим. Как сказала невролог, это может говорить о некоторых болезненных состояниях.
– Можно столкнуться с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Повышенная потребность во сне отмечается при депрессии, а также при апатии. Теряя ко всему интерес, человек может просто не хотеть вставать с постели, – объяснила медик.
По ее словам, в таких случаях нужно обратиться за консультацией к специалисту. Она добавила, что гиперсомнию и депрессию многие люди недооценивают, а потом сталкиваются с более серьезными проблемами.
Фото: pixabay.com
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