Врач рассказала, при какой температуре воздуха надо надевать шапку

По словам врача, многие пренебрегают шапками осенью, а это не совсем правильно., – отметила специалист.Ольга Кохас подчеркнула, что если кожа головы переохладится, то может возникнуть спазм сосудов, который приведет к нарушению питания волос и их выпадению.Трихолог также рассказала, при какой температуре головной убор нужно носить обязательно:– уточнила медик.