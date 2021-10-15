Врач рассказала, при какой температуре воздуха надо надевать шапку

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, при какой температуре на улице необходимо носить головной убор. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам врача, многие пренебрегают шапками осенью, а это не совсем правильно.
– Необходимо смотреть на температуру на улице и учитывать тот факт, что при ветре отрицательная температура воздуха ощущается и воздействует на организм намного сильнее, чем в тихую погоду. Если столбик термометра показывает минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять, – отметила специалист.
Ольга Кохас подчеркнула, что если кожа головы переохладится, то может возникнуть спазм сосудов, который приведет к нарушению питания волос и их выпадению.
Трихолог также рассказала, при какой температуре головной убор нужно носить обязательно:
– Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима, – уточнила медик.