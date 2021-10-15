SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Врач рассказала, при какой температуре воздуха надо надевать шапку

Врач рассказала, при какой температуре воздуха надо надевать шапку

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, при какой температуре на улице необходимо носить головной убор. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

По словам врача, многие пренебрегают шапками осенью, а это не совсем правильно. 

– Необходимо смотреть на температуру на улице и учитывать тот факт, что при ветре отрицательная температура воздуха ощущается и воздействует на организм намного сильнее, чем в тихую погоду. Если столбик термометра показывает минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять, – отметила специалист.  

Ольга Кохас подчеркнула, что если кожа головы переохладится, то может возникнуть спазм сосудов, который приведет к нарушению питания волос и их выпадению. 

Трихолог также рассказала, при какой температуре головной убор нужно носить обязательно: 

– Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима, – уточнила медик.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы