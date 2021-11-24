Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

По словам члена государственного консилиума врачей Елене Гиоргадзе лечение политика идет по плану, есть улучшения. В среду, 24 ноября, Саакашвили смог около пяти минут прогуляться по коридору Горийского госпиталя. Отмечается, что чуть позже врачи добавят экс-президенту физическую нагрузку., – добавила специалист.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку.