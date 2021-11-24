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  2. Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

В состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который устроил длительную голодовку в тюрьме, есть улучшения. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости

По словам члена государственного консилиума врачей Елене Гиоргадзе лечение политика идет по плану, есть улучшения. В среду, 24 ноября, Саакашвили смог около пяти минут прогуляться по коридору Горийского госпиталя. Отмечается, что чуть позже врачи добавят экс-президенту физическую нагрузку. 

– Пока трудно сказать, сколько времени понадобится для восстановления организма, – добавила специалист. 

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку.
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