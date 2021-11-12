Врач рассказала о самом полезном виде маринованных овощей

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины Ирина Борисовна Юзуп специально для sb.by рассказала о пользе маринованных овощей и о том, кому они противопоказаны.

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Ирина Юзуп

фото из личного арх ива

Говорить о пользе маринованных овощей можно только тогда, когда сам маринад готовится без сахара, уксуса и готовых соусов. Таким образом, полезное маринование является ферментацией.

Но что же такое ферментация? Это замачивание овощей и фруктов в солоноватой воде на некоторое время. Квашеные продукты легче усваиваются организмом, поскольку в процессе замачивания частично распадаются и меняют свою пищевую ценность. Интересно, что они оказываются полезнее свежих: в процессе ферментации некоторые овощи и фрукты обогащаются новыми питательными веществами и в итоге содержат органические кислоты, витамины K и B, пробиотики и ферменты.

Сейчас употребление ферментированных продуктов – это необходимость для нашего пищеварения и здоровья в целом. В процессе квашения размножаются полезные лактобактерии (расщепление глюкозы – анаэробное брожение сахаров) и с помощью воды транспортируются в продукт. Проникнув в ткани, молочнокислые бактерии вытесняют все патогенные микроорганизмы.

По этой же причине засеивание нашей микрофлоры лактобактериями способствует укреплению иммунитета: снижается патогенная нагрузка на организм.

Если вода необходима для транспортировки молочнокислых бактерий, то для чего нужна соль? Она замедляет процесс ферментирования, убивает гнилостные бактерии, не давая продуктам испортиться, скиснуть.

Натуральный пробиотик налаживает работу ЖКТ. Лактобактерии вытесняют патогенную микрофлору, снижают иммунную нагрузку. В ходе ферментации образуется «витаминная бомба», например, в квашеной капусте – витамины В и С. Налаживание пищеварения улучшает психическое состояние, повышает стрессоустойчивость.

Польза ферментированных овощей и фруктов для организма:Но квашеные продукты стимулируют выработку желудочного сока. Они будут полезны людям с пониженной кислотностью желудка. Тем, кто страдает от повышенной кислотности или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, придется воздержаться от употребления.