Врач рассказала о пользе свеклы для беременных

Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, раскрыла уникальные полезные свойства свеклы для беременных женщин.







Также врач подчеркнула, что лучше всего корнеплод употреблять в сыром виде, так как без тепловой обработки в нем присутствует больше полезных микроэлементов и витаминов.

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– Вареная свекла тоже содержит в себе те же вещества. Но после термообработки корнеплод теряет большую часть свойств, – подытожила врач.