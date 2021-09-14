Врач рассказала о пользе свеклы для беременных

Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, раскрыла уникальные полезные свойства свеклы для беременных женщин.– Как врач акушер-гинеколог, я могу сказать, что свекла очень полезна для беременных женщин. Она снижает риски развития аномалий нервной трубки плода и осложнений течения беременности. Также свеклу мы, медики, рекомендуем есть беременным, которые страдают повышенным артериальным давлением и запорами. В составе этого корнеплода очень много клетчатки. Она стимулирует рецепторы кишечника, благодаря чему достигается слабительный эффект. В свекле много натуральных пищевых нитратов. А это в целом повышает иммунитет и выносливость организма.
Также врач подчеркнула, что лучше всего корнеплод употреблять в сыром виде, так как без тепловой обработки в нем присутствует больше полезных микроэлементов и витаминов.
– Вареная свекла тоже содержит в себе те же вещества. Но после термообработки корнеплод теряет большую часть свойств, – подытожила врач.