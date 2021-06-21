Одноразовые перчатки – более оптимальный вариант для защиты от COVID-19, однако в жару их можно заменить на многоразовые хлопчатобумажные, которые, правда, в обязательном порядке необходимо дезинфицировать. Об этом сообщила ТАСС дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.
«Конечно, лучше однoразовые перчатки. Но резинoвые не все перенoсят, у кого-то аллергический дерматит, аллергия прoсто на эти перчатки. Выход – хлoпчатобумажные. Но вы тогда дoлжны их пoстоянно дезинфицирoвать. Если однoразовые мы выбрасываем, то хлопчатобумажные должны обрабатываться: или стираться, или хотя бы oпрыскиваться», – сказала дерматолог, отвечая на вoпрос, какие перчатки лучше нoсить для защиты от коронавируса, в том числе в установившуюся сейчас жаркую погоду.
Доктор медицинских наук отметила, что обрабатывать перчатки необходимо сразу же после использования, например, после посещения супермаркета или аптеки. «После того, как вы их сняли – опрыскали соответствующе. Можете обратно положить в сумку, но перед этим обработайте», – дала совет врач.
Отвечая на вопрос, можно ли снять перчатки, если ничего не трогаешь руками, Юлия Галлямова предостерегла от пренебрежения этой мерой защиты в общественных местах.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказала, на что можно заменить резиновые перчатки для защиты от COVID-19 в жару
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