Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Диетолог Светлана Фус рассказала, кому стоит отказаться от употребления зеленого чая. Об этом сообщает РИА Новости.
Данный тонизирующий напиток богат антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями, танином и кофеином. Зеленый чай выполняет очищающую и бактерицидную функции, однако иногда все же он может нанести вред здоровью.
– К примеру, не стоит злоупотреблять этим напитком беременным женщинам. Поскольку в чае содержится много кофеина, он может препятствовать усвоению фолиевой кислоты. По этой же причине от напитка нужно отказаться при глаукоме и гипертонии, – отметила диетолог.
Специалисты рекомендуют пить зеленый чай через час после еды, поскольку содержащийся в нем танин влияет на уровень железа в организме, а также негативно сказывается на усвояемости кальция и магния. Танин также может раздражать слизистую, поэтому страдающим язвой или болезнями двенадцатиперстной кишки не следует включать этот напиток в свой рацион.
–Тщательно выбирайте напиток. Например, холодный чай содержит много вредных веществ. Также не рекомендую добавлять к нему сладкое. Откажитесь от пакетированного чая в пользу листового, – предупредила Светлана Фус.
Специалист обозначила, что ежедневная норма данного тонизирующего напитка – три-четыре чашки (не более литра в день).