Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Данный тонизирующий напиток богат антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями, танином и кофеином. Зеленый чай выполняет очищающую и бактерицидную функции, однако иногда все же он может нанести вред здоровью., – отметила диетолог.Специалисты рекомендуют пить зеленый чай через час после еды, поскольку содержащийся в нем танин влияет на уровень железа в организме, а также негативно сказывается на усвояемости кальция и магния. Танин также может раздражать слизистую, поэтому страдающим язвой или болезнями двенадцатиперстной кишки не следует включать этот напиток в свой рацион., – предупредила Светлана Фус.Специалист обозначила, что ежедневная норма данного тонизирующего напитка – три-четыре чашки (не более литра в день).