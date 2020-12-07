Зимой, особенно в праздники, самый часто употребляемый фрукт – мандарины. Однако в большом количестве им увлекаться не стоит, почему – рассказывает кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян, сообщает РИА Новости.
Диетолог рассказала, что из всех цитрусовых мандарины содержат наибольшее количество фруктозы. Данный фактор может негативно сказаться на тех, кто худеет, имеет ожирение или сахарный диабет. Для того чтобы фрукт не нанес вред, нужно контролировать дозу. По словам Григорьян, допустимо съедать не больше двух штук в день.
Особо внимательными нужно быть аллергикам. Для них употребление мандаринов может быть чревато возникновением крапивницы, аллергического насморка или удушья. Медик предупреждает, что ограничивать дозу также необходимо и детям.
Кроме того, в период обострения желудочно-кишечных заболеваний также необходимо дозированно есть цитрусовые.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
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