Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

Зимой, особенно в праздники, самый часто употребляемый фрукт – мандарины. Однако в большом количестве им увлекаться не стоит, почему – рассказывает кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян, сообщает РИА Новости.


Диетолог рассказала, что из всех цитрусовых мандарины содержат наибольшее количество фруктозы. Данный фактор может негативно сказаться на тех, кто худеет, имеет ожирение или сахарный диабет. Для того чтобы фрукт не нанес вред, нужно контролировать дозу. По словам Григорьян, допустимо съедать не больше двух штук в день.   

Особо внимательными нужно быть аллергикам. Для них употребление мандаринов может быть чревато возникновением крапивницы, аллергического насморка или удушья. Медик предупреждает, что ограничивать дозу также необходимо и детям. 

Кроме того, в период обострения желудочно-кишечных заболеваний также необходимо дозированно есть цитрусовые.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Правительство планирует активизировать поддержку экспорта
Рост ВВП Беларуси в следующем году планируется на уровне 101,8 процента
Лепешко: после 1945 года фашизм, загнанный в гетто всеобщего остракизма, похандрил и выжил
Ключевая задача Правительства на 2021 год – не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения
Мозырский НПЗ за ноябрь – декабрь получит 160 тысяч тонн нефти Azeri light
12 декабря состоится церемония принятия Военной присяги новым пополнением﻿﻿﻿﻿﻿
Елизавета II и принц Филипп сделают прививку от коронавируса
Рождественский пост: рецепты постных сладостей
Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных
Клишевич: на уровне Конституции либо иного законодательного акта мы однозначно должны защитить нашу историю и наших прадедов
мнение
Михаил КУЧКО
Минск немцам не сдается
Действие комендантского часа сохранится в Тунисе до 30 декабря
В Добрушском районе двое сельчан насмерть отравились грибами
Госпитализирован Игорь Угольников
В Барановичском районе охотник случайно застрелил знакомого
Ветеринар назвал простые рекомендации, которые помогут устранить у кошки черные точки на подбородке и в области хвоста
Японию планируют открыть для туристов весной
Малкина: доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС превышает 70 процентов
Биржа: белорусский рубль укрепился ко всем трем основным валютам
На проспекте Победителей в Минске столкнулись BMW и Rover
В ЕЭК рассказали о влиянии пандемии на экономики стран ЕАЭС
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
День рождения каждый день
В ЕАЭС разрабатываются правила функционирования общего электроэнергетического рынка
В ЕАЭС формируется карта индустриализации
Малкина: пассажирское железнодорожное сообщение в ЕАЭС может восстановиться в первом квартале 2021 года
Беларусь готова продолжить развитие в Египте совместных производственных линий грузовой и тракторной техники
БЖД сохранила на 2021 год нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов
Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета включает 28 вопросов
Молодежь из Минска сможет ознакомиться с 500 предложениями предприятий на электронной ярмарке вакансий 10 декабря
В Гомеле скончался пожилой горожанин, ранее пострадавший на пожаре
В БГУ проходит школа бренд-менеджмента
Риелторы: спрос на загородную недвижимость пока есть, но цены не растут
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Обед для юбилярши
Вплоть до симптомов начинающегося инсульта: ученые выяснили, что макароны и хлеб могут быть опасны для головного мозга
Резиденции Бабы-яги и Змея Горыныча появились на новогодней ярмарке в Бресте
Экспорт растительных масел и свекловичного жома через БУТБ вырос почти втрое
Головченко заявил, что рост экономики Беларуси по итогам года будет одним из лучших в Европе
В Минске автомобиль сбил на переходе женщину с ребенком
Мир за выходные: выборы в Венесуэле и Румынии, протесты во Франции и переговоры по брекситу
«Тебе выломают дверь и выкинут с балкона»: задержан подозреваемый в угрозах следователю
К Рождеству в Большом театре поставят «Пиноккио» Глории Бруни
Лукашенко: в наших силах не переносить проблемы для их разрешения на далекое будущее
Прогноз погоды на 8 декабря: гололедица, сильный ветер и до 12 градусов ниже нуля
мнение
Виктория КОХНО
Википедия вместо памяти
В США 11-летний школьник случайно застрелился во время онлайн-урока
Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»
В Калинковичах иномарка сбила девочку-пешехода
Авторы
СКАНИРУЙТЕ