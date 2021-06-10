Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, сколько абрикосов можно съесть в день, а также предупредила, кому данный плод стоит исключить из летнего рациона. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, абрикосы нельзя употреблять на голодный желудок. В противном случае могут быть проблемы с пищеварением, особенно если диагностированы гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит.
Диетолог также отметила, что в абрикосе содержатся лимонные и яблочные кислоты, вследствие чего плод может раздражать слизистую и провоцировать изжогу.
Бочарова обозначила, что даже у абсолютно здоровых людей абрикосы могут вызвать диарею или брожение, а если их съесть больше, чем следует, будет эффект как от слабительного.
– Максимум, который организм переработает без вреда для здоровья – до 200–300 граммов в день. При этом нужно учитывать, что, употребляя абрикосы в таком количестве, не нужно их есть вместе с другими ягодами или фруктами, – подчеркнула медик.
Сушеные абрикосы, или курагу, также не рекомендуют тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.
– В кураге много сахаров, которые в сочетании с пищевыми волокнами вызывают метеоризм, – отметила диетолог.
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Врач рассказала, кому нельзя есть абрикосы
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