Врач рассказала, кому нельзя есть абрикосы

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По словам специалиста, абрикосы нельзя употреблять на голодный желудок. В противном случае могут быть проблемы с пищеварением, особенно если диагностированы гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит.Диетолог также отметила, что в абрикосе содержатся лимонные и яблочные кислоты, вследствие чего плод может раздражать слизистую и провоцировать изжогу.Бочарова обозначила, что даже у абсолютно здоровых людей абрикосы могут вызвать диарею или брожение, а если их съесть больше, чем следует, будет эффект как от слабительного., – подчеркнула медик.Сушеные абрикосы, или курагу, также не рекомендуют тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом., – отметила диетолог.