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Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние

Врач Екатерина Кобякова рассказала, что головная боль может сигнализировать о небольшом ишемическом инсульте. Об этом сообщает РИА Новости.  

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, в этом случае определить локализацию болевых ощущений сложно.

– Возникают слабость в мышцах, затрудненность движений, апатия и головокружения, которые появляются даже в состоянии покоя, а при движении усиливаются, – отметила врач. 

Также может изменяться артериальное давление, возникают шум в ушах и нарушение памяти. 

Медик предупредила, что головные боли могут свидетельствовать о доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга. 

– Они [опухоли] проявляются утренними головными болями, – уточнила Екатерина Кобякова. 

При возникновении проблем с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушения координации движений, тошноты и рвоты специалист порекомендовала обратиться к врачу. 
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