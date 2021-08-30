Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние

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По словам специалиста, в этом случае определить локализацию болевых ощущений сложно.– отметила врач.Также может изменяться артериальное давление, возникают шум в ушах и нарушение памяти.Медик предупредила, что головные боли могут свидетельствовать о доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга., – уточнила Екатерина Кобякова.При возникновении проблем с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушения координации движений, тошноты и рвоты специалист порекомендовала обратиться к врачу.