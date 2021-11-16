Врач рассказала, каким должен быть завтрак школьника

Хорошее начало дня – залог его продуктивного продолжения. Ничто не справляется с этой задачей лучше, чем завтрак. Для всех он важен и нужен, а для школьников особенно. Специально для sb.by Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, дала комментарий о том, каким должен быть завтрак школьника.

Ольга Шарапова

фото из личного архива

– Очень важно, чтобы в рационе детей и подростков всегда были продукты, которые богаты белком. Если ребенок не будет регулярно есть мясо, яйца и рыбу, у него появятся под глазами мешки и темные круги. Да и в целом самочувствие будет не очень хорошим – может часто болеть голова и не проходить усталость. А еще подрастающему организму полезны молочные продукты. Например, кефир, йогурт и творог. Безусловно, без витаминов тоже никуда. Особенно сейчас, в холодное время года.

Также врач напомнила, что кушать необходимо часто, но маленькими порциями. И пить много воды.

– Что касается завтрака школьников, то как врач могу сказать следующее: завтрак – это один из самых главных приемов пищи. И отказываться от него нельзя ни в коем случае. Завтракать очень важно. Утренний прием пищи должен тоже быть сбалансирован. Утром полезно есть молочную продукцию, яйца. Завтрак должен быть не только вкусным, но и полезным. Обязательно нужно употреблять в пищу зерновые продукты, фрукты. И конечно же, кашу, несмотря на то, что многие дети ее не любят, – подытожила Ольга Шарапова.

Рецепт каши от eda.sb.by

• Вода - 200 мл

• Бананы - 1 штука

• Пшено - 250 г

• Молоко - 3,2%-ное 1 л

• Тростниковый сахар - 1,5 столовые ложки

• Сливочное масло - 30 г

• Вяленая клюква - 50 г

• Палочки корицы - 1 штука

• Свежая мята - 2 веточки

• Соль по вкусу

1. Тщательно вымыть пшено в прохладной воде.

2. Половину банана нарезать кубиками, остальную натереть на терке.

3. Положить крупу, банан и клюкву в чашу мультиварки. Несколько ягод оставить для украшения.

4. Добавить сахар и корицу, посолить, влить молоко и воду.

5. Готовить в режиме «Молочная каша» в течение 50 минут, постоянно помешивая.

6. Открыть мультиварку, добавить в кашу сливочное масло, перемешать и снова закрыть крышку.

7. Оставить на 5 минут, после чего удалить корицу, разложить кашу по тарелкам и украсить листочками мяты и несколькими ягодами.

Приятного аппетита!