Врач рассказала, каким должен быть завтрак школьника

Хорошее начало дня – залог его продуктивного продолжения. Ничто не справляется с этой задачей лучше, чем завтрак. Для всех он важен и нужен, а для школьников особенно. Специально для sb.by Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, дала комментарий о том, каким должен быть завтрак школьника.
Ольга Шарапова
– Очень важно, чтобы в рационе детей и подростков всегда были продукты, которые богаты белком. Если ребенок не будет регулярно есть мясо, яйца и рыбу, у него появятся под глазами мешки и темные круги. Да и в целом самочувствие будет не очень хорошим – может часто болеть голова и не проходить усталость. А еще подрастающему организму полезны молочные продукты. Например, кефир, йогурт и творог. Безусловно, без витаминов тоже никуда. Особенно сейчас, в холодное время года.
Также врач напомнила, что кушать необходимо часто, но маленькими порциями. И пить много воды.
– Что касается завтрака школьников, то как врач могу сказать следующее: завтрак – это один из самых главных приемов пищи. И отказываться от него нельзя ни в коем случае. Завтракать очень важно. Утренний прием пищи должен тоже быть сбалансирован. Утром полезно есть молочную продукцию, яйца. Завтрак должен быть не только вкусным, но и полезным. Обязательно нужно употреблять в пищу зерновые продукты, фрукты. И конечно же, кашу, несмотря на то, что многие дети ее не любят, – подытожила Ольга Шарапова.
Рецепт каши от eda.sb.by
Пшенная каша с бананом, корицей и вяленой клюквой в мультиварке
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• Вода - 200 мл
• Бананы - 1 штука
• Пшено - 250 г
• Молоко - 3,2%-ное 1 л
• Тростниковый сахар - 1,5 столовые ложки
• Сливочное масло - 30 г
• Вяленая клюква - 50 г
• Палочки корицы - 1 штука
• Свежая мята - 2 веточки
• Соль по вкусу
1. Тщательно вымыть пшено в прохладной воде.
2. Половину банана нарезать кубиками, остальную натереть на терке.
3. Положить крупу, банан и клюкву в чашу мультиварки. Несколько ягод оставить для украшения.
4. Добавить сахар и корицу, посолить, влить молоко и воду.
5. Готовить в режиме «Молочная каша» в течение 50 минут, постоянно помешивая.
6. Открыть мультиварку, добавить в кашу сливочное масло, перемешать и снова закрыть крышку.
7. Оставить на 5 минут, после чего удалить корицу, разложить кашу по тарелкам и украсить листочками мяты и несколькими ягодами.
Приятного аппетита!