Врач рассказала, какие садовые ягоды опасно есть

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, какие ягоды могут вызвать отравление или инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам специалиста, ягоды в процессе созревания вбирают в себя все, что есть в окружающей среде. Именно поэтому нужно кушать только те плоды, которые были выращены на чистой, без загрязнений почве.
Врач также предостерегла от покупок ягод в каком-то случайном месте. К примеру, в ларьках с фруктами и овощами на обочине дороги.
– В таком случае можно легко получить инфекционное заболевание или кишечную инфекцию. Купили, не помыли и съели. Но даже если и помыли, это не исключает вероятности отравиться тяжелыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках, – подчеркнула Ирина Бережная.
Гастроэнтеролог также предупредила, что даже выращенные на вашей собственной даче ягоды иногда могут представлять опасность.
– Не стоит употреблять ягоды, которые растут на кустах около дороги. Там ездит много машин и из-за этого на плодах может оседать что угодно, а земля вообще может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами, – отметила специалист.
Также медик не рекомендует есть фрукты, ягоды и овощи, которые были выращены в местах с неблагоприятно экологией. К примеру, если рядом с вашей дачей есть загрязняющее воздух производство.