Врач рассказала, какие садовые ягоды опасно есть

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По словам специалиста, ягоды в процессе созревания вбирают в себя все, что есть в окружающей среде. Именно поэтому нужно кушать только те плоды, которые были выращены на чистой, без загрязнений почве.Врач также предостерегла от покупок ягод в каком-то случайном месте. К примеру, в ларьках с фруктами и овощами на обочине дороги.– подчеркнула Ирина Бережная.Гастроэнтеролог также предупредила, что даже выращенные на вашей собственной даче ягоды иногда могут представлять опасность., – отметила специалист.Также медик не рекомендует есть фрукты, ягоды и овощи, которые были выращены в местах с неблагоприятно экологией. К примеру, если рядом с вашей дачей есть загрязняющее воздух производство.