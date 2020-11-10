Врач рассказала, как восстановить здоровье после COVID-19

В качестве неврологической реабилитации специалист порекомендовала пройти курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Однако данные решения должны принимать исключительно терапевт и невролог.Если коронавирус вызвал осложнения на легкие, нужно принимать поливитамины группы В. В данной ситуации также важно обеспечить максимальное кислородное насыщение организма., – сказала Яна Осинцева.Врач добавила, что если поехать на море не получается, его можно заменить ингаляциями с использованием медицинских физрастворов либо воды "Ессентуки-17".Яна Осинцева отметила, что полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и поликомпонентного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы.