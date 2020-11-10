Врач рассказала, как восстановить здоровье после COVID-19

Коронавирус в первую очередь наносит удар по нервам и легким, из-за чего может возникнуть утомляемость, проблемы со сном и "плавающие" боли в разных частях тела. Чтобы всего этого избежать, нужно следовать ряду рекомендаций, сообщила врач Яна Осинцева, пишет РИА Новости.
В качестве неврологической реабилитации специалист порекомендовала пройти курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Однако данные решения должны принимать исключительно терапевт и невролог.
Если коронавирус вызвал осложнения на легкие, нужно принимать поливитамины группы В. В данной ситуации также важно обеспечить максимальное кислородное насыщение организма.
– Хороший эффект дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, – сказала Яна Осинцева.
Врач добавила, что если поехать на море не получается, его можно заменить ингаляциями с использованием медицинских физрастворов либо воды "Ессентуки-17".
Яна Осинцева отметила, что полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и поликомпонентного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы.
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