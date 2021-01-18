Имбирь укрепляет иммунитет и защищает от инфекций. Но есть некоторые правила по его употреблению, сообщает РИА Новости.
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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева подчеркнула, что в растении содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Имбирь – сильный антиоксидант, который обладает противоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и в целом поддерживает общий тонус организма.
– Употреблять имбирь можно в любом виде, он универсален. Но в сухом он дольше всего сохраняет свои полезные свойства. Можно использовать свежий корень имбиря, перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки, ‒ посоветовала эксперт.
Имбирь полезен и в качестве приправы. Мариновать его тоже можно.
– Маринованный имбирь хорошо прижился в восточной кухне. Его применяют для смены вкусовых ощущений. Плюс ко всему в таком состоянии он обладает антибактериальным и противопаразитарным действием, ‒ объяснила Мария Черняева.
Из имбиря также делают конфеты и цукаты, при этом целебные свойства продукта сохраняются. Специалист подчеркнула, что передозировки имбиря не бывает, но все же не стоит употреблять его в большом количестве, лучше – не более 80‒100 граммов за один раз.
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Врач рассказала, как употреблять имбирь, чтобы он был полезен
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