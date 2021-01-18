Врач рассказала, как употреблять имбирь, чтобы он был полезен

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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева подчеркнула, что в растении содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Имбирь – сильный антиоксидант, который обладает противоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и в целом поддерживает общий тонус организма.‒ посоветовала эксперт.Имбирь полезен и в качестве приправы. Мариновать его тоже можно.‒ объяснила Мария Черняева.Из имбиря также делают конфеты и цукаты, при этом целебные свойства продукта сохраняются. Специалист подчеркнула, что передозировки имбиря не бывает, но все же не стоит употреблять его в большом количестве, лучше – не более 80‒100 граммов за один раз.