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Врач рассказала, как справиться с метеозависимостью

Многие из нас связывают частые головные боли со сменой погоды. Однако есть скептики, которые считают, что метеочувствительность – это выдуманная болезнь. О том, как пережить «температурные качели» рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова, сообщает РИА Новости


По словам специалиста, резкие скачки погоды могут вызывать мигрень, боли в суставах, учащенное сердцебиение, а также проблемы с давлением. 

Медик отметила, что метеозависимость – это не миф. Мы ведь, к примеру, замечаем, как наши домашние животные предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм – это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан. 

Все дело в сосудах – они подстраиваются под погодные колебания. Из-за изменения атмосферного давления меняется и давление внутри брюшной полости и черепной коробки. В результате появляются болевые ощущения.

Специалист отметила, что от перемены погоды чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердца. К этому списку добавляются астеники и гипертоники. В дни, когда погода резко меняется, медики часто выезжают к пациентам с подозрением на инфаркты и инсульты.

Чтобы ваш организм умело справлялся с метеозависимостью, профессор советует регулярно заниматься спортом, закаливаться и принимать контрастный душ – это повысит выносливость сосудов. Помните, что тренировки не должны быть изнуряющими. Кроме того, занятия спортом можно чередовать с прогулками на свежем воздухе.

Ольга Кореннова также рассказала, что людям с заболеваниями сердца необходимо всегда иметь рядом нитроглицерин, а гипертоникам не стоит забывать о препаратах для снижения давления, назначенные врачом.

Фото: pixabay.com
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