Врач рассказала, из каких продуктов кальций усваивается лучше

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По словам специалиста, кальций необходим не только для прочности костей (в том числе профилактики остеопороза), но и для нормального процесса мышечных сокращений. Микроэлемент также помогает в работе сердца.Кальцием богат кунжут (в ста граммах продукта содержится 1474 мг кальция, что составляет 147% от суточной нормы).Например, в стакане молока или пачке творога насчитывается 25—30% от суточной нормы потребления кальция. Это около 120 мг в 100 гр.Однако кальций намного лучше усваивается из молочных продуктов, ведь в них также присутствует витамин D и лактоза. В кунжуте нет этих вспомогательных элементов, поэтому он усваивается слабо.Поэтому рекомендуется регулярно употреблять молочные продукты. Их также можно заменять кисломолочными. До 300 граммов в день. Если вам нравится сыр, то в сутки хватит даже 15 граммов продукта.