Врач рассказала, чем полезна клюква и кому она противопоказана

Обо всех полезных свойствах клюквы специально для sb.by рассказала Ольга Викторовна Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова.



фото из личного архива

Так же врач предупредила, что клюву стоит исключить при некоторых недугах.

фото pixabay.com

– Воздержаться от ее употребления стоит лицам с пищевой аллергией и диабетом. В период обострения заболеваний ЖКТ и мочекаменной болезни нужно быть осторожными.