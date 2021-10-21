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Врач рассказала, чем полезна клюква и кому она противопоказана

Обо всех полезных свойствах клюквы специально для sb.by рассказала Ольга Викторовна Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова.

фото из личного архива
–Клюква очень полезна для здоровья. В ней много витаминов и минералов, которые помогают укреплять иммунитет и бороться организму с заболеваниями. Особенно ягода богата витамином С. Кроме того, она содержит витамины групп В, А, К, Е. Также ягоды богаты кальцием, цинком, фосфором, железом и т.д. В ягоде много красных волокон, благодаря которым она оказывает благоприятный эффект на желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Главное –помнить, что все хорошо в меру! Так как переедание может привести к диарее.

Так же врач предупредила, что клюву стоит исключить при некоторых недугах.

фото pixabay.com


– Воздержаться от ее употребления стоит лицам с пищевой аллергией и диабетом. В период обострения заболеваний ЖКТ и мочекаменной болезни нужно быть осторожными.

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