Врач рассказал, виноград какого цвета защищает от рака

Красный виноград способствует уменьшению процесса возникновения раковых клеток в организме. Об этом в эфире программы “Жить здорово” рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
- Цвет винограда связан с пигментами. Есть антоцианы, которые не содержатся в зеленых ягодах, но есть в черных и красных. Причем выяснилось, что в последних этого пигмента в два раза больше - 400 миллиграммов на сто граммов, - обратил внимание Герман Гандельман.
Врач отметил, что антоцианы - это те же антиоксиданты.
- В нашем организме постоянно формируются мутации и появляются свободные радикалы, что приводит к раку. Антоцианы - это антиоксиданты, которые вылавливают свободные радикалы, удаляют их и уменьшают процесс возникновения раковых клеток, - уточнил медик.
По словам Германа Гандельмана, норму потребления винограда необходимо контролировать, поскольку в ягодах содержится много сахара. В частности, в ста граммах красных - 12 граммов сахара. Поэтому в сутки рекомендуется съедать не более 90 граммов красного, максимум 80 граммов черного или 70 граммов зеленого винограда.
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