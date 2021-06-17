Врач рассказал, в каких случаях порезы могут привести к летальному исходу

Смертность от столбняка фиксируется в 95 процентах случаев у детей и в 80 процентах случаев у взрослых. Заразиться тяжелым инфекционным заболеванием можно при попадании земли в место пореза. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
По словам специалиста, вероятность заразиться столбняком при порезе возрастает тогда, когда в поврежденное место попадает земля, поскольку бактерии, вызывающие это опасное заболевание, обитают прежде всего в почве. Шанс заразиться столбняком значительно возрастает, если вместе с землей в рану попали частички компоста.
– Навоз является источником бактерий, а земля – местом их хранения, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Если почва все же попала в место пореза человека, который не получил вакцину от столбняка, нужно срочно вызвать скорую помощь. Врачи обработают раны и введут пострадавшему противостолбнячную сыворотку.
Сергей Агапкин уточнил, что заразиться столбняком можно только при глубоких ранениях, поверхностные не так опасны, их достаточно обработать перекисью водорода.
Фото: pixabay.com
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