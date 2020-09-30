Врач рассказал, сколько чая можно выпить в день без опасности для здоровья

Примерно 2–4 литра. Но только если вы не употребляли другие напитки и продукты, содержащие кофеин, пишет РИА "Новости".
Врач-эндокринолог Михаил Богомолов считает, что норма потребления кофеина (который содержится и в чае) для взрослого человека – 400 миллиграммов. Для подсчета суточного потребления кофеина используют кофейную единицу (КЕ) – одна такая соответствует 100 миллиграммам кофеина, уточняет «АиФ».
Теперь к цифрам и подсчетам. В одном литре слабозаваренного чая содержится примерно одна КЕ – значит, суточный максимум потребления такого напитка составит четыре литра. Если вы предпочитаете чай средней крепости, норма сокращается почти в два раза. А дневная доза для крепкого чая (четыре КЕ) – примерно 1,8 литра.
Впрочем, стоит учитывать, что кофеин содержится не только в чае. Его высоким содержанием отличаются также кофе, энергетики, газировка, какао и шоколад. Так что если любите вписать в свой дневной рацион что-то из этого списка, то и количество выпитого чая рассчитывать лучше соответственно.
Фото: pixabay.com
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