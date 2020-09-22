Насторожиться стоит, если у вас затяжной кашель или повышенная температура, не связанная с простудой, пишет РИА Новости.
Кроме того, как рассказал онколог Андрей Каприн, на потенциальный рак может указывать слабость или похудение, если вы не сидите на диетах.
А наиболее явным и тревожным симптомом, с которым следует немедленно обратиться к специалисту, врач назвал кровянистые выделения. Например, при кашле.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1025
Врач рассказал, с какими симптомами нужно срочно обратиться к онкологу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter