Чаще всего риск истончения сетчатки существует у молодых людей с близорукостью. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.
На указанную проблему, по словам врача, могут указывать такие симптомы, как молнии и вспышки перед глазами, снижение остроты зрения, появление затуманенных пятен, мушек и точек, резкое ухудшение периферического зрения. Отмечается, что некоторые из данных признаков могут, например, сигнализировать о повышенном давлении. Однако следует учесть, что в совокупности симптомы говорят именно об истончении сетчатки глаза.
Среди факторов риска развития болезни Дмитрий Дементьев назвал роды, сахарный диабет, лишний вес, гипертонию, миопию и травмы глаза.
– Если не лечить у молодых людей истончение сетчатки, может возникнуть риск разрыва. В результате образуется отверстие, в которое затечет глазная жидкость, способная отслоить сетчатку. Это заболевание ведет к слепоте. Поэтому если мы видим разрывы сетчатки, места истончения или возможные разрывы, то делаем лазерную коагуляцию, – отметил Дмитрий Дементьев.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, почему у молодых людей могут возникать проблемы с сетчаткой глаза
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