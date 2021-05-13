Сергей Агапкин – телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт – объяснил, что судороги могут возникать по нескольким причинам. В программе "О самом главном" специалист перечислил основные из них.
В первую очередь врач отметил, что судороги не являются заболеванием. Это симптом, который может указывать на проблемы системы кровообращения и нервной системы, нарушения пищеварительной системы или питания. Последнее указывает на нехватку каких-то определенных микроэлементов в организме человека, например магния.
– При появлении судорог нужно сделать биохимический анализ крови на содержание основных электролитов, то есть натрия, кальция, магния. Также следует пройти ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей и обратиться к врачу-неврологу за оценкой неврологического статуса, – объяснил Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, почему появляются судороги в ногах и что с этим делать
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