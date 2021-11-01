Врач рассказал об угрозах преддиабета для сердца

Опасность преддиабета многими напрасно недооценивается. Это состояние нередко повышает риск возникновения инсульта, инфаркта, стенокардии и многих других проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Чтобы выявить преддиабет, необходимо проверить уровень глюкозы в крови. Если анализ, проведенный натощак, даст результат в 5,7–6,9 ммоль/л, можно говорить о том, что у пациента преддиабет, а если в 7 ммоль/л и выше, диагностируется диабет.
– К моменту, когда ставят диагноз "диабет", от повышенного сахара уже есть изменения на глазном дне. Потому что до этого времени проходит от трех до шести лет, – предупредил Александр Мясников.
– Преддиабет многократно увеличивает риски атеросклероза сердечных сосудов, инфарктов, стенокардии и инсультов, – добавил врач.
Также, по словам эксперта, преддиабет опасен для почек.
– У этих парных органов начинает страдать клубочковая фильтрация, а это признак хронической почечной недостаточности, – обратил внимание медик.
В связи с этим Александр Мясников посоветовал при повышении сахара обязательно проверить почки, сердце и глазное дно.
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