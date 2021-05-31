Каждая беременная женщина должна ответственно подходить к приему медикаментов, особенно когда речь идет об обезболивающих. В период вынашивания плода могут беспокоить боли разного происхождения, которые часто невозможно перетерпеть. В программе "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников объяснил, какие обезболивающие могут быть опасны для беременных и их малышей.
По словам специалиста, женщинам в положении запрещено принимать аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты на разных этапах беременности. Исключения предусмотрены только при лечении эклампсии. В подобном случае врачи рекомендуют женщинам принимать малые дозы аспирина.
– Нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к определенным негативным процессам у плода, поэтому их нужно ограничивать, – заключил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал об особенностях приема обезболивающих беременными
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