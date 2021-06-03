Шум в ушах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Дмитрий Чеснов.
Одной из самых распространенных причин шума в ушах является заболевание слухового нерва и его возрастные изменения. В такой ситуации необходимо обратиться за помощью к отоларингологу, чтобы специалист поставил точный диагноз.
Еще одной возможной причиной неприятного симптома может быть изменение артериального давления. Если пациент страдает от подобной проблемы не один год, то, возможно, у него уже нарушено кровоснабжение нервных центров, которые отвечают за слух. Поэтому нужно срочно посетить невролога. Врач сможет определить, связан ли шум в ушах с нарушением мозгового кровообращения и недостаточным питание центров слуха.
– ЛОР и невролог – это первые специалисты, к которым нужно обратиться при наличии шума в ушах, – резюмировал Дмитрий Чеснов.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
466
Врач рассказал об опасности шума в ушах
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter