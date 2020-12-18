Мало кто знает, что период после заболевания COVID-19 не менее опасен, чем сама инфекция. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что такое постковидный синдром и как он может влиять на организм, сообщает РИА Новости.
Крючков рассказал, что, по статистике, каждый пятый выздоровевший страдает от постковидного синдрома. Чаще всего это пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями. Молодые от него тоже не застрахованы, однако у них симптомы встречаются реже
– Чем старше человек, тем больше он имеет хронических заболеваний и больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся, – пояснил врач-иммунолог.
К постковидному синдрому относятся такие симптомы, как нарушение концентрации внимания, сна и памяти. Кроме этого, встречаются выраженные перепады настроения, наблюдается даже депрессия. Специалист предупреждает, что некоторые проявления синдрома иногда трудно отличить от естественной слабости после перенесенной болезни.
Есть и другие симптомы, которые четко определяются как явные последствия COVID-19.
– Есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли, – утверждает Крючков.
Отмечается, что человек имеющий постковидный синдром не распространяет инфекцию и не опасен для других. Однако для его здоровья симптомы могут приобрести субхронический или хронический характер, поэтому при их обнаружении стоит обратиться к врачу.
Фото: pixabay.com
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"Нарушаются сон и память" – врач рассказал об опасности постковидного синдрома
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