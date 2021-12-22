Врач рассказал об опасности длительного приема обезболивающих препаратов

Обезболивающие препараты опасны для здоровья при длительном приеме. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Существует так называемая аспириновая астма, то есть аллергическая реакция при приеме ацетилсалициловой кислоты. Кроме того, есть большое количество других осложнений от длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов, – обратил внимание врач.
Сергей Агапкин предупредил, что прием обезболивающих может вызвать язву желудка.
Ранее медик рассказывал, что регулярный прием обезболивающих в течение трех месяцев может привести к абузусной головной боли или рикошетной, которая возникает после отмены препаратов. В связи с этим Сергей Агапкин посоветовал снимать неприятный симптом с помощью всего одного упражнения.
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