Врач рассказал о внезапном сигнале развития проблем с сердцем

В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сообщил, что одышка не всегда указывает на заболевания легких. В некоторых ситуациях такой симптом может сигнализировать о развитии серьезных проблем с сердцем.
По словам специалиста, одышка и сильное сердцебиение у молодого человека, не имеющего вредных привычек и лишнего веса, чаще всего являются сигналом развития заболеваний сердца.
– Не буду предполагать приступы стенокардии или бронхиальной астмы, хотя это тоже все возможно. Я бы предположил пароксизмальную стенокардию – нарушение работы сердца, –уточнил Александр Мясников.
По словам медика, вышеперечисленные признаки могут сопровождаться также обильным потоотделением. Чтобы подтвердить или исключить вероятность развития заболеваний сердца, Александр Мясников посоветовал провести холтеровское мониторирование.
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