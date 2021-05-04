Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков объяснил, как мобильные телефоны влияют на качество сна. Об этом сообщает Lenta.ru.
Специалист призывает не использовать гаджеты за час-два до сна, так как это возбуждает нервную систему.
– Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела – просмотр телевизора, даже чтение книг – все должно быть вне постели. Кровать должна быть исключительно местом для сна, – отметил эксперт.
Он также добавил, что, просыпаясь ночью, не стоит брать телефон и проверять время, так как и это возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.
Специалист посоветовал отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, поскольку их эффективность еще не подтверждена, а на практике «приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающие с реальной картиной».
Ранее врач-диетолог Людмила Бабич назвала легкий способ побороть бессонницу. Она не рекомендует ужинать после шести вечера. По ее словам, в вечернем рационе должны быть низкокалорийные полезные продукты, даже если у человека нет проблем со сном. Эксперт напомнила, что некоторые продукты мешают полноценно выспаться, поскольку, помимо прочего, возбуждают нервную систему и бодрят.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал о влиянии смартфонов на сон
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